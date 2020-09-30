АТБ и платежная система Visa объявили победителей акции «Бесконтактные платежи»

Клиенты Банка получили 11 призов: 10 призов по 25 000 рублей и главный приз 500 000 рублей

Азиатско-Тихоокеанский Банк и платежная система Visa подвели итоги акции «Бесконтактные платежи». Ее победителями стали 11 клиентов АТБ, которые с 4 по 31 августа не снимали денежные средства, а все свои покупки совершали безналично с карты Visa. Участники могли расплачиваться как кредитными, так и дебетовыми картами. При этом от владельцев не требовалось специальной регистрации или заполнения дополнительных документов, единственное условие - не менее 5 покупок на сумму минимум 15 000 рублей. Количество и сумма покупок увеличивали шансы попасть в число победителей.

«Хочу отметить два важных момента. Во-первых, сегодня безналичная оплата - это быстро и удобно, а в современных реалиях еще и наиболее безопасно. Такая оплата товаров и услуг позволяет не только экономить время и деньги, возвращая ежемесячный кэшбэк, но и дает шанс выигрывать большие денежные призы. Во-вторых, хочу отметить нашего партнера платежную систему Visa. Система всегда щедро награждает своих пользователей, предлагая им участие в различных бонусных программах. Мы же с удовольствием совместно с Visa проводим акции для клиентов нашего Банка, - прокомментировал руководитель управления лояльности и партнерских продуктов Александр Лобанов.

Стоит отметить, что в АТБ всегда действуют специальные скидки и предложения для своих клиентов - держателей карт систем МИР, Visa и MasterCard. Следите за новостями Банка и становитесь новыми участниками акций, выгодных предложений и бонусных программ.