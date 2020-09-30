Потребители изменили поведение из-за роста заболеваемости

Из-за COVID-19 с 21 по 27 сентября резко упали траты в категории «Кафе, рестораны». Падение достигло 17,7% относительно уровней 2019 года, хотя неделей ранее оно составляло всего 3,9%, говорится в исследовании на портале SberIndex.ru. Очевидно, что многие россияне предпочли не посещать многолюдных мест.

В целом с 21 по 27 сентября спрос потребителей снизился на 2,4% к 2019 году. За четыре недели расходы домохозяйств, впрочем, снизились незначительно — всего на 0,1% относительно прошлого года. Немного вниз скользнул и индекс потребительской активности, рассчитываемый на портале SberIndex.ru, на прошлой неделе он составил 77 пунктов из 100.

Падение в секторе услуг вернулось на типичные постковидные уровни (–14,0% относительно 2019 г.), ослабевает спрос в «обычных» магазинах, то есть в офлайн-рознице. Если с понедельника по среду на прошедшей неделе расходы потребителей на мебель, одежду, кафе и рестораны были вблизи уровней прошлого года (падение составляло –1,4%, –5,7%, –3,0% к 2019-му соответственно), то с четверга по воскресенье произошло очевидное снижение трат (–4,2%, –15,8% и –26,1% к прошлому году) на фоне новостей о распространении COVID-19.