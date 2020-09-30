СберПервый открыл премиальный офис в новом дизайне. Площадь нового офиса, расположенного на ул. Вавилова, 19 в Москве составляет свыше 1600 м2. Он создан по индивидуальному проекту известного дизайнера и архитектора Тани Руегг и спроектирован в стиле города со всеми его атрибутами — улицами, домами, деревьями, велосипедами, лавочками… В нём много зелени и большой открытый атриум, что создаёт ощущение воздушности и визуально расширяет пространство. Переговорные выполнены в виде домов, которые, в индивидуальной региональной стилистике и дизайне, подчёркивающем особенности архитектуры конкретного российского города.

В новом офисе 14 переговорных комнат, которые могут использоваться как для решения банковских вопросов, так и для личных бизнес-встреч, а также две welcome-зоны, где можно отдохнуть, ознакомиться с библиотекой Сбера и выпить чашечку фирменного кофе.

Два хранилища индивидуальных сейфов, в которых расположены 2500 сейфовых ячеек, повторяют концепт города, и одно из них имеет биометрический доступ. Банкомат в этом офисе также умеет узнавать клиента в лицо.

В бэк-офисе работают 52 сотрудника: операционные менеджеры, клиентские менеджеры и финансовые советники, которые помогают клиентам подобрать оптимальный инвестиционный портфель и оказать любые финансовые услуги.

Архитектор Таня Руэгг — партнер и креативный директор швейцарской студии архитектуры и дизайна Evolution Design, выпускница Королевского колледжа искусств в Лондоне. В портфолио архитектора офисные и жилые интерьеры, коммерческие и общественные архитектурные объекты. Таня Руэгг — автор дизайнерских решений для офисов крупных компаний, банков и корпораций.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов банка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Среди привилегий СберПервого: премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые и инвестиционные продукты, доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых». Услуги СберПервого можно получить в 150 офисах по всей стране.