Каждая шестая семья в России использует автоплатежи СберБанка для оплаты ЖКХ

15% домохозяйств России используют автоплатежи СберБанка для оплаты жилищно-коммунальных услуг. На данный момент клиенты банка подключили 18 млн автоплатежей, причём только за 2020 год количество таких автоплатежей возросло на 10%. На одного человека в среднем приходится три автоплатежа за такие услуги. 60% подключивших автоплатежи ЖКХ— женщины, а средний возраст клиента банка, имеющего автоплатёж, — 52 года.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Автоплатежи — самый удобный и быстрый способ оплаты жилищно-коммунальных услуг. Достаточно один раз настроить автоплатёж, а это займёт всего пару минут, и затем оплата всегда будет происходить автоматически. Клиенту не придётся даже подставлять сумму — она ʺподтянетсяʺ сама. При этом наши клиенты всегда смогут контролировать все операции и сроки списаний при помощи СберБанк Онлайн. Мы рады, что всё больше клиентов подключают эту услугу и тем самым экономят своё время, высвобождая его для более важных и интересных занятий».

Настроить автоплатёж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании — в виде СМС или пуш-уведомления — с указанием точной суммы. При необходимости платёж можно отменить.