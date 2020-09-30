Сбербанк принял участие на 4-м саммите Всемирного экономического форума

Рисками развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) можно управлять, если в разработках придерживаться пяти базовых этических принципов. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на 4-м саммите Всемирного экономического форума по устойчивому развитию (Sustainable Development Impact Summit 2020).

Саммит прошел в онлайн-формате и собрал лидеров правительств, бизнеса, международных организаций, гражданского общества, экспертов и новаторов из многих стран мира.

Александр Ведяхин выступил на сессии «Empowering generation AI» («Расширяя возможности поколения ИИ»). На сессии обсуждались риски развития технологии, прежде всего влияние искусственного интеллекта на подрастающее поколение.

ИИ открывает перед человечеством новые возможности, но доверие к новым технологиям только формируется, констатировал Александр Ведяхин. Всё ещё часто говорится о рисках использования ИИ, таких как:

выход систем из-под контроля и причинение вреда человеку и обществу,

непонимание и непредсказуемость действий алгоритмов,

недостаточная устойчивость и надежность систем принятия решений, которые могут приводить к опасным последствиям для общества,

использование технологий ИИ для манипуляции общественным мнением, включая растущую опасность так называемых fakenews,

дискриминация людей по социальным, демографическим или расовым признакам.

Самой уязвимой частью населения становятся дети. Поэтому крупнейшие технологические лидеры должны использовать ИИ для обеспечения прав детей, их защиты от рисков внедрения ИИ и расширения возможностей, предоставленных детям для развития.

Для управления перечисленными рисками в международном регулировании развития ИИ необходимо соблюдать баланс между стимулирующими и ограничительными мерами. Для этого важно прийти к единому соглашению по ключевым этическим принципам развития ИИ, убеждён Александр Ведяхин. По его словам, алгоритмы, используемые в технологиях ИИ, должны быть:

контролируемыми и управляемыми,

интерпретируемыми и предсказуемыми,

стабильными и надежными,

честными,

недискриминирующими.

Первый заместитель председателя Правления Сбербанка также рассказал о принятой в 2019 году Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года в Российской Федерации и об инициативах банка в области ИИ, направленных на социально значимые цели, – AI for Good.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер уделяет большое внимание этическим вопросам применения ИИ. Но нужны совместные усилия всего международного сообщества, чтобы формулировать этические принципы в этой сфере и контролировать их соблюдение всеми участниками. Нужна единая для всех этическая основа развития ИИ. Поэтому мы видим необходимость в регулярном обсуждении устойчивого и этичного развития ИИ на международном уровне».