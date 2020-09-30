Наблюдательный совет ВТБ избрал председателя и определил состав ряда комитетов

28 сентября состоялось первое после годового общего собрания акционеров очное заседание Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в новом составе. Председателем Наблюдательного совета единогласно избран Григоренко Дмитрий Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации.
Также было принято решение об избрании новых членов ряда комитетов. В Комитет Наблюдательного совета банка по стратегии и корпоративному управлению вошли:
— Варнига Артура Маттиаса;
— Костина Андрея Леонидовича;
— Моисеева Алексея Владимировича;
— Репина Игоря Николаевича;
— Сидоренко Валерия Валерьевича;
— Соколова Александра Константиновича.
Андрей Костин был назначен Председателем Комитета по стратегии и корпоративному управлению.
В комитет Наблюдательного совета банка по аудиту вошли:
— де Сильги Ив Тибо;
— Маммадова Исрафила Айдын оглы;
— Репина Игоря Николаевича.
Де Сильги Ив Тибо был назначен Председателем Комитета по аудиту.
В комитет Наблюдательного совета банка по кадрам и вознаграждениям:
де Сильги Ив Тибо;
— Маммадова Исрафила Айдын оглы;
— Репина Игоря Николаевича.
Репин Игорь Николаевич был назначен Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Кроме того, члены Набсовета утвердили план работы Наблюдательного совета на