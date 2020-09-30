Наблюдательный совет ВТБ избрал председателя и определил состав ряда комитетов

28 сентября состоялось первое после годового общего собрания акционеров очное заседание Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в новом составе. Председателем Наблюдательного совета единогласно избран Григоренко Дмитрий Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации.

Также было принято решение об избрании новых членов ряда комитетов. В Комитет Наблюдательного совета банка по стратегии и корпоративному управлению вошли:

— Варнига Артура Маттиаса;

— Костина Андрея Леонидовича;

— Моисеева Алексея Владимировича;

— Репина Игоря Николаевича;

— Сидоренко Валерия Валерьевича;

— Соколова Александра Константиновича.

Андрей Костин был назначен Председателем Комитета по стратегии и корпоративному управлению.

В комитет Наблюдательного совета банка по аудиту вошли:

— де Сильги Ив Тибо;

— Маммадова Исрафила Айдын оглы;

— Репина Игоря Николаевича.

Де Сильги Ив Тибо был назначен Председателем Комитета по аудиту.

В комитет Наблюдательного совета банка по кадрам и вознаграждениям:

де Сильги Ив Тибо;

— Маммадова Исрафила Айдын оглы;

— Репина Игоря Николаевича.

Репин Игорь Николаевич был назначен Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям.