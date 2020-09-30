Банк УРАЛСИБ выступит партнером практической конференции «Электронная торговля-2020», которая пройдет 15-16 октября в Москве, в Центре международной торговли.

«Электронная торговля» — одна из крупнейших конференций в России по Интернет-торговле. В 2020 году мероприятие посвящено «Урокам мобилизации» — успешным методикам, стратегиям, кейсам в отрасли.

Конференция соберет более 1500 участников, в течение двух дней запланированы выступления более 100 докладчиков из ведущих интернет-магазинов и ритейла.

Откроет конференцию пленарная сессия с участием собственников и руководителей компаний — ключевых представителей рынка электронной торговли, которые поделятся своим видением и прогнозами развития e-commerce.

После этого на протяжении двух дней участников ждут доклады и обсуждение актуальных по 5 параллельным тематическим потокам:

Стратегии. Последние тенденции электронной торговли. Актуальные методики успешной работы интернет-магазина, ноу-хау, варианты выхода на новые рынки, а также кейсы отраслей, которые «взорвали» ecommerce в 2020 году.

Маркетинг. Персонифицирование продаж, секреты работы с маркетплейсами, а также реальные методики увеличения LTV.

Бизнес-процессы. Масштабирование логистики, лайфхаки в вопросах сервиса, лояльности, управления. Как выстроить бизнес-процессы по-новому и найти оптимальные решения для успешного развития интернет-магазина.

Технологии. Big Data, искусственный интеллект, UI/UX в электронной торговле, мобильные приложения и вся IT-инфраструктура бизнеса.

Отраслевые круглые столы и мастер-классы.

Обмен опытом и знаниями с коллегами по отрасли.

Поиск решений развития вашего интернет-магазина под руководством профессионального модератора.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте конференции.

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