Программу подготовки кадров для строительной отрасли разработают в Иркутской области

Перспективы развития строительного комплекса региона обсудили на совещании с представителями союза строителей под председательством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

По итогам года на территории области должно быть введено 1, 205 млн кв. метров жилья. С января по август 2020 года объем ввода жилья составил 437,1 тыс кв. метров. Строительными организациями введено 166,6 тыс. кв. м – 38%, индивидуальными застройщиками – 270,5 тыс. кв. м – 62%. Отставание по объемам ввода жилья сократилось до 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– В Иркутской области реализуются три региональных проекта: «Жилье», «Ипотека», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На их финансирование предусмотрено более 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Это деньги должны быть освоены в полном объеме, и это наша с вами общая задача, - отметил глава региона.

Строители отметили, что есть ряд вопросов, которые необходимо решать на федеральном и региональном уровнях. Среди них – кадровое обеспечение, ценообразование на стройплощадках, развитие стройиндустрии.

Как отметил генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области Виктор Бровко, в кратчайшие сроки необходимо разработать программу подготовки кадров для строительной отрасли, рассмотреть возможность переноса сроков конкурсов и аукционов на начало года.