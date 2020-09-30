Клиенты банка «Восточный» могут получить до 20% кэшбэка за оплату парковки картами платежной системы «Мир»

Банк «Восточный» предлагает клиентам присоединиться к акциям платежной системы «Мир» и сэкономить на парковке за счет кэшбэка. По условиям акций, при оплате парковки картой банка «Восточный» платежной системы «Мир» можно получить 10% кэшбэка в Москве и 20% кэшбэка в Ростове-на-Дону. Кэшбэк начисляется только при пополнении парковочного счета через мобильное приложение или сайт парковочного пространства. Чтобы принять участие в акции и получить кэшбэк, нужно:

1) Пополнить парковочный счет картой банка «Восточный» платежной системы «Мир» в приложении «Парковки Москвы» или «Парковки Ростова-на-Дону» или на сайтах https://parking.mos.ru/ и https://www.rndparking.ru/

2) Получить кэшбэк на свою карту: 10% за оплату парковки в Москве и 20% – в Ростове-на-Дону.

Акции действуют до 31 декабря 2020 года. Полные правила можно найти на сайте платежной системы: «Паркуйся с выгодой в Москве» и «Паркуйся с выгодой в Ростове-на-Дону».

Напомним, что клиентам банка «Восточный» доступны как дебетовые, так и кредитные карты на основе платежной системы «Мир». Выбрать подходящую карту и оставить заявку на оформление можно на сайте, либо – в любом отделении банка «Восточный».