В 2020 году объем операций клиентов Россельхозбанка по счетам в драгоценных металлах вырос почти в 3 раза

По данным Россельхозбанка с января по август 2020 года объем операций клиентов Банка по счетам в драгоценных металлах вырос в среднем в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом покупки клиентами драгоценных металлов по металлическим счетам выросли почти в 4 раза, продажи также увеличились – в 1,6 раза. Такую тенденцию можно связать с ростом рублевых цен на драгоценные металлы, который наблюдается в 2020 году. По мнению экспертов Банка, рост цен на драгоценные металлы сохранится в ближайшие месяцы в случае волатильности на финансовых рынках.



В связи с повышенным интересом клиентов к данному инвестиционному продукту Россельхозбанк с 1 октября 2020 года запускает сервис по открытию банковских счетов в драгоценных металлах в режиме онлайн без посещения офиса. Клиенты Банка смогут осуществлять операции по металлическим счетам в интернет-банке или мобильном банке клиента.



«Россельхозбанк активно развивает дистанционные каналы продаж и повышает качество интернет-обслуживания клиентов по всем категориям банковских продуктов. Ранее в рамках пилотного проекта мы запустили онлайн-продажи инвестиционных и памятных монет. Теперь в режиме онлайн стал доступен еще один инвестиционный продукт из драгоценных металлов. Мы рады представить своим клиентам новый сервис, который позволит не выходя из дома открывать металлические счета и проводить по ним различные операции», - прокомментировал Директор Департамента операций на финансовых рынках РСХБ Сергей Фетисов.



Также до конца 2020 года Россельхозбанк планирует запустить полнофункциональный маркетплейс инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов, что позволит открыть дистанционную продажу в дополнение к 927 офисам Банка по всей России.