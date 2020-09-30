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Семь аварийных домов 335 серии в Иркутской области рассчитывают включить в федеральную программу

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Тему технического освидетельствования домов 335 серии обсудили на совещании с представителями союза строителей под председательством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Всего в регионе «опасных хрущевок» 1300. Игорь Кобзев уже дал поручение Правительству провести техническое освидетельствование семи домов этой серии, признанных аварийными из-за дефицита сейсмостойкости, подготовить документы для участия в федеральной программе по переселению домов 335 серии. К решению этой задачи подключится и Союз строителей региона.

Тема домов 335 серии, рассчитанных на низкую сейсмостойкость, вновь была поднята после недавнего землетрясения в Иркутской области. Эксперты заявляют, что в случае сильного землетрясения в аварийном состоянии в регионе может оказаться «громадное количество домов». Напомним, что 22 сентября в районе озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,1 балл по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. В Иркутске интенсивность толчков составила 5-6 баллов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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