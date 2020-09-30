В Иркутске пройдет образовательный интенсив для архитекторов, девелоперов и представителей городских администраций

С 29 сентября по 9 октября в Иркутске профессионалы в сфере комплексного развития городов в рамках образовательного интенсива получат актуальные знания по теме планирования и развития территорий, сообщают в областной администрации.

«Городские практики» - часть программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ в партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации. В Иркутске программа «Городские практики» проводится совместно с Клубом «Байкальские стратегии».

Образовательный интенсив для архитекторов, девелоперов и представителей городских администраций проходит в формате смешанного обучения: онлайн-сессии и очные практические семинары. Под руководством ведущих экспертов КБ «Стрелка», выпускников программы Архитекторы.рф и приглашенных специалистов участники рассмотрят ключевые темы городского развития: устойчивое развитие территорий в особых природных условиях, социокультурные исследования, работа с данными, транспортное планирование и создание «зеленой» инфраструктуры.