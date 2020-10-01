У инвесторов еще есть шанс вскочить в уходящий поезд

Снижение рынков, произошедшее в сентябре, заставило многих вспомнить мартовский обвал, который также начинался на фоне увеличения количества заболевших коронавирусом. Однако некоторые аналитики видят в текущем провале прекрасную возможность присоединиться к ралли, которое должно возобновиться, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

«В 2021 году исчезнут пандемические страхи, мы увидим большой рост активности»

Джереми Сигел, профессор Wharton, предсказавший в 2015 г. новый исторический максимум индекса Dow Jones в 20 000 п., когда он был ниже 18 000 п., объяснил в интервью CNBC, почему он считает, что фондовый рынок «с нетерпением ждет действительно хорошего» запуска вверх в следующем году, независимо от того, кто займет Белый дом, передает MarketWatch.



«Я специалист по теории денег. Это то, чему я учу и что изучаю. Это беспрецедентный показатель за 75 лет после Второй мировой войны. Я думаю, что на рынке сейчас есть много подавленной ликвидности, и когда с появлением вакцины в 2021 г. исчезнут пандемические страхи, мы увидим большой рост активности».

Сигел объяснил, что «колоссальный всплеск ликвидности» со стороны Федеральной резервной системы и Конгресса будет по-прежнему обеспечивать огромный попутный ветер для роста акций.

«Сентябрьское падение стало первым «лежачим полицейским», которого рынок преодолел на пути к восстановлению»

С позитивным взглядом профессора на следующий год согласен и стратег инвестиционной компании Canaccord Genuity Тони Дуайер. По его словам, у инвесторов все еще есть шанс войти в восходящее движение рынка, которое продлится от 6 до 12 месяцев.

Проводя параллели с падением начала года он отмечает: «Тогда вы даже не знали, что такое COVID-19. Вы не понимали, как это повлияет на экономику. Мы все еще размышляли, следует ли нам закрываться, и мы не знали, как отреагирует ФРС», — сказал Дуайер в интервью CNBC.

Теперь же, по его мнению, мы точно знаем, что собирается делать ФРС, имея в виду готовность американского регулятора к дальнейшей монетарной поддержке рынков. «Мы также знаем, что находимся в глобальной синхронизированной разворотной точке вверх от очень слабых уровней мировой экономики, и это действительно создает основу для среднесрочных возможностей».

В записке для клиентов на прошлой неделе Дуайер предсказал, что локальное дно рынка акций США будет в четверг. Он отметил, что сентябрьское падение стало первым «лежачим полицейским», которого рынок преодолел на пути к восстановлению.

«Вопрос, который я должен был задать себе: «Почему я хочу покупать рыночную слабость сейчас, хотя не хотел покупать такую же в начале марта?» — продолжил Дуайер. «Ответ заключается в том, что сейчас фундаментальный фон намного лучше».

До недавнего отскока рынка некоторые из тактических индикаторов Дуайера также сигнализировали о состоянии сильной перепроданности и, казалось, «устраняли излишки», которые привели акции к сентябрьским вершинам.

«В нынешних условиях мы полагаемся на две вещи. Во-первых, у нас все еще есть исторически большой объем избыточной ликвидности. Во-вторых, у нас синхронизированное восстановление мировой экономики», — отметил стратег.

Этих двух катализаторов — избытка ликвидности и глобального экономического разворота должно быть достаточно, чтобы провести инвесторов через выборы, считает Двайер, добавив, что он рассматривает их как «не инвестиционное» событие.