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Работа.ру запустила возможность оценивать работодателей

Новая разработка позволит соискателям выставлять оценки работодателям по всей России, поможет пользователям выбрать надежных работодателей и защитит от недобросовестных компаний, а также усилит ответственность российского бизнеса перед сотрудниками, сообщают в пресс-службе сервиса.

Работа.ру предлагает соискателям оценить работодателей по пятибалльной шкале. Пользователи могут выставлять оценки работодателям в шести категориях: зарплата, социальный пакет, карьерный рост, условия труда, руководство и рекомендация. На основе оценок и отзывов соискателей будет рассчитываться итоговый рейтинг компаний. Сервис оценки работодателей доступен для кандидатов после регистрации, оценить работодателей можно в десктопной и мобильной версиях.  

Рейтинговая система — один из этапов трансформации сервиса Работа.ру в площадку, которая помогает работодателям в коммуникации с соискателями. Такой подход поможет потенциальным кандидатам делать более осознанный выбор. Компании же смогут укрепить свой HR-бренд и конкурировать за персонал и высококвалифицированных сотрудников. 

Олег Голубцов, CEO classified индустрии Сбера: «Миссия сервиса Работа.ру — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Важный фактор для нас — это доверие соискателей к информации о работодателе, вакансии и условиях работы. Поэтому мы постоянно работаем над повышением качества данных и прозрачностью отношений между работодателями и соискателями. Для этого необходимо, чтобы те, кто ищет работу, и те, кто заинтересован в новых кадрах, уже при первичном знакомстве получали больше информации друг о друге».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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