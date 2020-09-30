Крупный пожар потушили в Слюдянке

Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Кирова в Слюдянском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия подразделений по указанному адресу в административном здании горели помещения на обоих этажах. Пожар был обнаружен работниками одного из предприятий. В здании находились шесть человек, все они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.

Тушение пожара осложнялось отсутствием источников наружного водоснабжения. Огонь, возникнув в районе электрощитовой на первом этаже, перешёл по деревянным перекрытиям на второй этаж здания каркасного типа, где мгновенно распространился на достаточно большую площадь. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, к тушению привлекались пожарно-спасательные подразделения из населённого пункта Култук.

В настоящее время пожар локализован на площади около 300 квадратных метров. Производится ликвидация последствий пожара.

В ходе предварительной проверки по факту происшествия было установлено, что пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания электропроводки. Однако точную причину пожара и условия его развития предстоит установить дознавателям МЧС России.