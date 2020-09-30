ПГК помогла доставить груз в Норвегию

Первая грузовая компания (ПГК) обеспечила перевозку кварцитов из Бурятии до морского порта в Ленинградской области для последующей отправки в Норвегию. Объем погрузки составил 6 тыс. тонн.

«ПГК постоянно работает над улучшением своих услуг и сервисов. Специалисты компании адресно взаимодействуют с каждым клиентом и готовы организовать эффективную перевозку, отвечающую всем его потребностям. Так, «ЕК-Ресурс» потребовалось доставить свою продукцию в Норвегию. В прошлом месяце мы организовали для партнера эту перевозку: обеспечили подвижным составом, соответствующим всем требованиям международных перевозок, в срок и в полном объеме, скоординировали работу грузоотправителя и станции, приняли участие в своевременном оформлении груза к перевозке для доставки в порт в соответствии с графиком подхода судов. В результате 83 полувагона с кварцитами были доставлены вовремя. Полученный опыт позволяет нам эффективно организовывать такие перевозки за рубеж и для других клиентов компании», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Груз следовал в полувагонах из Улан-Удэ в адрес стивидорной компании в Выборге, далее из порта – в Норвегию.

Для справки:

ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 110 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.