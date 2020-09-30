Сбербанк: 50% телефонных мошенников звонят из тюрем

Месячный доход злоумышленников может составлять от 75 млн рублей в год, рассказал «Известиям» заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

— Звонят клиентам не отдельные злоумышленники, а работники профессиональных «контакт-центров». 40–50% из них находится в тюрьмах. Мы фиксируем, что мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один call-центр из 50 «сотрудников» совершает около 20 тыс. звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку. 70% отказываются от разговора, а с остальными 30% мошенники начинают работу. Доход — более 75 млн рублей в месяц, — рассказал эксперт.

— Способы решения обсуждаются давно. Предлагались разные меры, но проблема пока не решена. Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий процедуру блокировки сотовой связи в тюрьмах. Предполагается, что отключать связь будет сотовый оператор по запросу начальника территориального органа ФСИН. Ожидаем, что законопроект будет положительно рассмотрен органами власти при его дальнейшем обсуждении.