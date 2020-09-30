В Иркутской области открылись 42 образовательных центра «Точка роста»

В сентябре в 19 муниципальных образованиях Приангарья открылись 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего их 102, сообщают в областной администрации.

- Проект дает возможность всем детям вне зависимости от места жительства получать качественное образование. В прошлом году мы открыли 60 таких центров, в планах на 2021 год – 75. «Точки роста» посещают сегодня около 40 тысяч ребят, - отметила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Каждый центр оснащен современным учебным комплексом, куда входят интерактивное оборудование, мобильный класс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, набор имитаторов травм и поражений и многое другое.

- Педагоги школ будут обучать детей в совершенно новом формате по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ, а также по направлениям: робототехника, киноискусство, журналистика и многим другим, - рассказал заместитель министра образования области Антон Грачев.