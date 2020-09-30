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Константина Зайцева назначили первым заместителем губернатора Иркутской области

Менее полугода назад областной парламент уже утверждал Константина Зайцева на этом посту, сообщают в областной администрации.

Константин Зайцев в своем выступлении перед депутатами отметил, что с лета 2019 года регион живет в непростых условиях. Они связаны с ликвидацией последствий наводнения и распространением коронавирусной инфекции. 

 Вместе с тем, накопленный областью экономический потенциал позволяет сдерживать воздействие негативных факторов на социально-экономическую жизнь региона. Иркутская область – один из лидирующих субъектов в Сибирском федеральном округе по важнейшим макроэкономическим показателям и входит в двадцатку лучших в целом в Российской Федерации по объему отгруженных товаров собственного производства, по прибыли предприятий и организаций, – подчеркнул Председатель областного Правительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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