Госкомпании поддержат рубль

По информации деловых СМИ, три госкомпании - «Газпром», «Роснефть» и «Алроса» - получили от правительства обновленную директиву по размеру валютных активов. Речь идет о документе, в котором закреплен лимит на объем валюты, которую холдинги могут держать на счетах. Этот механизм власти задействовали во время валютного кризиса шестилетней давности: государственным экспортерам поручили за три месяца избавиться от «лишних» долларов и евро и вернуть резервы на уровень октября 2014 года.

По данным Банка России, на 1 сентября российские корпорации держали на валютных счетах 145,5 млрд долларов – это больше, чем имеет правительство в Фонде национального благосостояния, ликвидные активы которого оцениваются в 120 млрд. У «Роснефти» на 30 июня было 4,4 млрд долларов и 0,3 млрд евро в виде ликвидных активов. При этом, валютный долг компании в разы больше - 25,7 млрд долларов и 4,3 млрд евро. «Газпром» на 30 июня имел 738,8 млрд рублей (9,3 млрд долларов) на счетах, валютную структуру которых компания не раскрывает. «Алроса» также не сообщает о том, в какой валюте хранит денежные средства и их эквиваленты на 65,4 млрд рублей.

Ситуация, на самом деле, не очень веселая. За сентябрь рубль потерял 7,6% и стал худшей валютой развивающихся рынков, опередив в гонке ко «дну» даже турецкую лиру, упавшую на 6,1%. Причем скачок курсов почти до 80 руб. за доллар и 93 руб. за евро состоялся на фоне налогового периода, когда экспортеры должны продавать валюту, чтобы рассчитаться с бюджетом.

Не секрет, что россияне до сих пор считают инфляцию по валютному курсу, считать CPI сложно, а так все просто – доллар и евро выросли, мы стали беднее. Цифры инфляции, которые опубликованы на сайте Банка России, простой народ мало волнуют. Доверие к рублю очень слабое.

С нашей точки зрения, ситуацию надо менять. Это касается и бизнеса, и государства. Все российские крупные бизнесмены на словах патриоты и поддерживают Путина, так пускай поддержат не на словах, а на деле. «Сургутнефтегаз», например, обладает валютной подушкой свыше $50 млрд. и может перевести доллары в рубли и купить ОФЗ. Банку России давно стоит выйти на рынок с активными валютными интервенциями и поднять ставку до собственного таргета в 6-7%. Защита стабильности национальной валюты – это его прямая обязанность по закону.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»