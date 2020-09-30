В Иркутской области более 160 предприятий стали участниками программы временной занятости населения

На эти цели из федерального бюджета выделено более 47,8 млн рублей, сообщают в областной администрации.

Средства направлены на организацию оплачиваемых общественных работ и временной занятости, что позволит до конца года обеспечить временной работой более тысячи жителей региона.

К работе уже приступили 1087 человек. На сегодняшний день граждане заняты на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в промышленности, в сфере строительства, благоустройства, в сельском, лесном и коммунальном хозяйстве, в бытовом обслуживании населения.