Фармасинтез рассчитывает на поддержку региональных властей

Глава региона пообещал компании поддержку и на законодательном, и на практическом уровне, сообщили на странице предприятия в Фейсбук

«Для области это предприятие очень важно, - отметил Игорь Кобзев. Это и высокие технологии, и рабочие места, и налоги. А главное - лекарственная безопасность страны. Производственные площадки в Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском станут основным направлением по развитию бизнеса в фарминдустрии».

«Развитие фармацевтической промышленности очень важно для области и для страны в целом. «Фармасинтез» - крупная компания, мы работаем уже более 20 лет и активно развиваемся, не намерены останавливаемся на достигнутом, готовы и дальше инвестировать в развитие предприятия в регионе. Иркутская область имеет хорошие энергетические ресурсы, очень развита научная составляющая. Несмотря на то, что наша компания на сегодняшний день производит в основном дженериковые препараты, в ближайшие 5 лет мы перейдём на производство собственных новых препаратов, которые будут производиться только у нас, эти препараты не существуют сейчас нигде в мире, и именно компания «Фармасинтез» из Иркутской области будет поставлять эти препараты по всему миру. С приходом нового руководителя региона мы надеемся получить поддержку и развитие, - говорит Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез».