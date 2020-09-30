СберБанк и Visa запускают первую в России Data Lab

СберБанк совместно с Visa запускают первую в России Лабораторию данных (Data Lab), которая будет на основе обезличенных данных изучать изменения в поведении клиентов и при помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения разрабатывать максимально персонализированные предложения для всех пользователей карточных продуктов. Всё это призвано повысить удобство и качество услуг для клиентов.

Лаборатория займётся не только исследованием текущего клиентского поведения, но и – с использованием уникального R&D-кластера – построением вероятностных гипотез, что позволит предвосхищать ожидания клиентов.

Лаборатория данных будет работать на инфраструктуре Сбера. В частности, для исследований в области искусственного интеллекта будет использоваться сверхмощный компьютер «Кристофари».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления СберБанка:

«СберБанк всегда стремится предоставлять клиентам самые современные и удобные услуги. Технологические инновации и сотрудничество с Visa дают нам возможность максимально точно настроить индивидуальные предложения по карточным продуктам. Всё это делается для ещё большего удобства клиентов и ещё более высокого качества предоставляемых нами услуг. Благодаря открытию Лаборатории данных привычная пластиковая или цифровая карта станет незаменимым помощником клиента в его повседневных финансовых операциях».

Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России:

«Мы рады возможности сотрудничества с одним из наших ключевых клиентов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, которые сегодня так стремительно развиваются. Уверен, что подобное взаимодействие в области работы с данными – один из важных элементов, который поможет принести дополнительную ценность держателям карт Visa СберБанка и улучшить их пользовательский опыт».