При ухудшении обстановки в нижнем бьефе Иркутской ГЭС водосброс вернется в параметры 2700 кубометров

Об этом глава региона заявил, комментируя решение Федерального агентства водных ресурсов (Росводоресурсы) с сегодняшнего дня увеличить режим работы Иркутского гидроузла со среднесуточными сбросными расходами 2800 куб. м/сек.

По информации Главного управления МЧС России по Иркутской области, в нижнем бьефе Иркутской ГЭС на острове Елизовский наблюдается частичное затопление пониженных участков прибрежной зоны. 29 сентября в ходе обследования в садоводческом товариществе «Елизовское» были установлены факты подтопления восьми участков с придомовыми территориями и находящимися на них строениями и хозяйственными постройками, огородами с насаждениями. Жители об увеличении сбросов были предупреждены заблаговременно, в настоящее время на острове никто не проживает.

На сайте Росводоресурсов сообщается, решение об увеличении сбросных расходов с Иркутского водохранилища принято на фоне продолжающегося роста уровней Байкала и сохранении угрозы его экосистеме. Увеличение сбросов планируется в светлое время суток, с последующим мониторингом обстановки. Решение согласовано с руководством Иркутской области и Республики Бурятия.

С 8 сентября для пропуска дождевого паводка в бассейне озера Байкал сбросной расход с Иркутского водохранилища был поэтапно увеличен с 2400 куб. м/сек до 2700 куб. м/сек.

Это повлекло увеличение уровня воды в Ангаре на участке впадения Иркута со 142 см 1 сентября до 155 см 8 сентября (+13 см). В дальнейшем при сохранении сбросов Иркутской ГЭС в объеме 2700 куб. м/сек отмечался рост уровня воды в Ангаре. Обусловлено это было ростом притока по Иркуту в связи с выпадением обильных осадков в его бассейне. Максимальный уровень в Ангаре в Иркутске был зафиксирован 16 сентября и составлял 179 см.

«В настоящее время отмечается спад уровней по Иркуту и, как следствие, на Ангаре в границах Иркутска. Уровень воды составляет уже 161 см (-2 см за сутки). Указанные сведения подтверждаются ежедневными гидрологическими бюллетенями Росгидромета», – отмечается в сообщении Росводоресурсов.