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В Иркутской области продлят региональные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными

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Игорь Кобзев предложил продлить региональные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Изменения в проект закона сегодня одобрили депутаты Законодательного собрания.

- Сегодня эпидемиологическая ситуация ухудшается, количество заболевших увеличивается не только в Иркутской области, но и по всей стране. Медики по-прежнему на передовой, они продолжают выполнять свои обязанности, поэтому мы приняли решение о продлении региональных выплат, - сказал Игорь Кобзев.

Данная мера поддержки оказывается с апреля. За это время работникам медицинских организаций из региональной казны было выплачено 230,7 млн рублей. В том числе на сегодняшний день произведены выплаты за август в сумме 40 млн рублей. Прогнозируется, что в сентябре на эти цели будет направлено 42,3 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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