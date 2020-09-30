Определены победители школьного акселератора SberZ

Вчера состоялся демо-день школьного акселератора SberZ, который организовал Сбер при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Цель Акселератора — помогать раскрываться талантам и создавать сообщество будущих предпринимателей.

Восемь команд-финалистов представили свои проекты жюри, в состав которого вошли:

Герман Греф , Президент, Председатель Правления СберБанка;

, Президент, Председатель Правления СберБанка; Лев Хасис , первый заместитель Председателя Правления СберБанка;

, первый заместитель Председателя Правления СберБанка; Ольга Голодец , заместитель Председателя Правления СберБанка;

, заместитель Председателя Правления СберБанка; Виктор Басюк , заместитель Министра просвещения РФ;

, заместитель Министра просвещения РФ; Александр Ведехин , заместитель директора Департамента молодёжной политики Министерства науки и высшего образования РФ;

, заместитель директора Департамента молодёжной политики Министерства науки и высшего образования РФ; Мария Обуховская , начальник Управления координации государственной программы Департамента образования и науки города Москвы;

, начальник Управления координации государственной программы Департамента образования и науки города Москвы; Патрик Энтони , СЕО компании IKEA;

, СЕО компании IKEA; Сан Иль Кюн , СЕО компании Samsung Russia;

, СЕО компании Samsung Russia; Кристина Тихонова , СЕО компании Microsoft;

, СЕО компании Microsoft; Алевтина Черникова , ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС;

, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС; Владимир Васильев , ректор Университета ИТМО;

, ректор Университета ИТМО; Максим Кучеренко , директор Инновационного центра Московского физико-технического института МФТИ;

, директор Инновационного центра Московского физико-технического института МФТИ; Анатолий Торкунов , ректор Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ;

, ректор Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ; Игорь Агамирзян, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Модератором мероприятия стала вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Марина Ракова.

Команды-финалисты в формате питч-сессии представили следующие проекты:

Dr. Who — телемедицина в сфере ветеринарии;

— телемедицина в сфере ветеринарии; Keepbot — сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;

— сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте; TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;

— сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ; Inroute — навигатор внутри зданий;

— навигатор внутри зданий; Zero Plastic — сервис для оптимизации сбора вторсырья;

— сервис для оптимизации сбора вторсырья; TakeCoff — сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях;

— сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях; Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних;

— рекрутинговый сервис для несовершеннолетних; «Экосистема ZZZ» — умный будильник, который с помощью ароматов и музыки помогает просыпаться по утрам.

Победителями школьного акселератора SberZ стали:

1-е место — TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;

— сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ; 2-е место — Keepbot — сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;

— сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте; 3-е место — Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних.

Участники команд-победителей награждены индивидуальными сертификатами на общую сумму 1,5 млн рублей.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления СберБанка:

«Мы неслучайно создали программу именно для школьников. Наибольшая готовность учиться, самые свежие идеи и самые смелые мечты — у детей. Сегодняшние школьники уже скоро станут взрослыми, и именно от них зависит то, какой будет наша страна через 20–30 лет. Школьный акселератор SberZ помогает ребятам создать первый коммерческий продукт, но настоящая ценность программы гораздо больше. За время программы школьникам необходимо принимать решения в условиях неопределённости, формировать команду и распределять роли в ней, выставлять приоритеты, программировать, представлять своё решение широкой публике и уметь его защищать. Всё это — навыки, необходимые для успеха в XXI веке, независимо от траектории их будущей карьеры».

Александр Молотков, Министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы:

«Сегодня Москва предоставляет школьникам большое количество возможностей, чтобы реализовать себя, определиться с будущей профессией, освоить компетенции будущего, поступить в колледж или вуз своей мечты и быть полезными городу и стране. В этом им помогают открытые в партнёрстве с ведущими вузами и крупными компаниями предпрофессиональные классы: медицинские, академические, инженерные, кадетские, ИТ, а с недавнего времени — ещё и предпринимательские. Такое продуктивное взаимодействие школ, науки и бизнеса формирует у учеников умения и навыки, которые позволят им стать успешными и востребованными в условиях современного большого города. Участие юных москвичей в школьном акселераторе SberZ — это уникальная возможность для ребят прокачать свои навыки организации и запуска собственных бизнес-проектов, которые, несомненно, пригодятся им в дальнейшем».

Школьный акселератор SberZ был запущен для учеников 8–11-х классов четырёх московских школ в прошлом году. 100 школьников объединились в 26 команд и начали свой предпринимательский путь. За несколько месяцев акселератора ребята узнали, как определить своих будущих клиентов, диагностировать их потребности, найти окупаемую бизнес-модель, организовать работу в команде, научиться критическому мышлению, тайм-менеджменту для разработки минимального жизнеспособного продукта и сделать первые настоящие продажи. Ребята самостоятельно работали и в полевых условиях — в диалогах с будущими клиентами — получали практические бизнес-навыки.

Знания юным стартаперам передавали руководители Сбера и его экосистемы, а также фаундеры онлайн-школы «Нетология», компании BelkaCar и сервиса «Собака-гуляка». В качестве менторов в проекте приняли участие выпускники совместного акселератора Сбера и 500 Startups, своими разработками поделились лаборатории Сбера.

Обучение проходило в онлайн- и офлайн-форматах, а во время карантина было переведено полностью в онлайн-формат. В личном кабинете участникам были доступны материалы, которые они могли изучать в удобное для себя время. Раз в неделю после уроков ребята собирались группой из своей школы и проводили онлайн-встречи и обсуждения проектов с менторами для разбора прогресса команд. Это позволило не останавливать обучение и работать в любом из форматов или с их сочетанием.

В следующем году в школьном акселераторе SberZ смогут принять участие до 10 тысяч школьников из 10 российских регионов. Нижегородская область и Удмуртская Республика уже подтвердили участие в масштабировании программы.