Работа.ру запустила возможность оценивать работодателей России

Работа.ру предложила соискателям оценить работодателей по всей России по пятибалльной шкале. Пользователи могут выставлять оценки работодателям в шести категориях — зарплата, социальный пакет, карьерный рост, условия труда, руководство и рекомендации. На основе оценок и отзывов соискателей будет рассчитываться итоговый рейтинг компаний. Сервис оценки работодателей доступен для кандидатов после регистрации, оценить работодателей можно в десктопной и мобильной версиях.

Рейтинговая система — один из этапов трансформации сервиса Работа.ру в площадку, которая помогает работодателям в коммуникации с соискателями. Такой подход поможет потенциальным кандидатам делать более осознанный выбор, выбирать надёжных работодателей и защитит их от недобросовестных компаний, усилит ответственность российского бизнеса перед сотрудниками. Компании же смогут укрепить свой HR-бренд и конкурировать за персонал и высококвалифицированных сотрудников.

Олег Голубцов, CEO classified индустрии Сбера:

«Миссия сервиса Работа.ру — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Важный фактор для нас — это доверие соискателей к информации о работодателе, вакансии и условиях работы. Поэтому мы постоянно работаем над повышением качества данных и прозрачностью отношений между работодателями и соискателями. Для этого необходимо, чтобы те, кто ищет работу, и те, кто заинтересован в новых кадрах, уже при первичном знакомстве получали больше информации друг о друге».

Для того чтобы улучшить свой сервис и сделать его удобнее, Работа.ру регулярно проводит исследования среди пользователей, выявляет их потребности и предлагает новые решения. Возможность напрямую оценивать работодателей и знакомиться с оценками других людей позволит пользователям быстро и эффективно находить новую работу.

Для запуска сервиса Работа.ру провела внутреннее исследование среди компаний. 74% опрошенных работодателей регулярно или периодически следят за отзывами о себе или конкурентах. 35% компаний указали, что им было бы интересно работать не только с позитивными оценками пользователей, но и с негативными. Наиболее важными работодатели считают оценку условий труда и оценку зарплаты, менее важна для них оценка карьерного роста.

В августе Работа.ру также провела исследование среди более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России и выяснила, что при поиске работы соискатели обращают внимание не только на размер заработной платы в вакансиях. Для 54% жителей России важно заранее узнать информацию о рабочем графике и условиях труда в компании. 44% респондентов также обращают внимание на расстояние от дома до рабочего места, 36% — на надёжность будущей компании, 34% — на позитивные отзывы сотрудников о работе, а 31% — на возможности обучения и карьерного роста.