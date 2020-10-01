Госдума РФ поддержала закон о блокировке телефонной связи в тюрьмах

Предложенные поправки помогут пресечь не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осужденным запрещенных предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников, сообщают в пресс-службе ГД.

Ранее заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов рассказал «Известиям», что месячный доход телефонных мошенников может составлять от 75 млн рублей в год.

— Звонят клиентам не отдельные злоумышленники, а работники профессиональных «контакт-центров». 40–50% из них находится в тюрьмах. Мы фиксируем, что мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один call-центр из 50 «сотрудников» совершает около 20 тыс. звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку. 70% отказываются от разговора, а с остальными 30% мошенники начинают работу. Доход — более 75 млн рублей в месяц, — рассказал эксперт.