В России заканчиваются мусорные полигоны

За прошлый год в России были утилизированы - то есть отправлены на переработку для рециклинга, регенерации, рекуперации или использования в качестве источника энергии - 4,4% от всего объема твердых коммунальных отходов, сообщил Росприроднадзор «Российской газете».

"Близка к критической и ситуация с официальными полигонами, - констатируют в Счетной палате. - При существующих темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (1-2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет".

Наиболее критичная ситуация сложилась в Магаданской области - там на начало этого года остаточной емкости полигонов хватало на две недели, оценили в Счетной палате. Куда после этого стали свозить непереработанный мусор, пока неизвестно.

В Бурятии такая же ситуация должна была наступить в конце января, а в Забайкалье - в начале февраля.

К настоящему времени должна была уже быть полностью выбрана емкость на Сахалине, в Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, на Камчатке и в Омской области.

"Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года, - пояснили в Счетной палате. - Цель проекта - создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры требуют пересмотра".