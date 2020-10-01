В Усть-Илимске пенсионерка перевела мошенникам 255 тысяч рублей

Аферист сообщил, что на женщину незаконно оформлен кредит. Далее разговор продолжил якобы сотрудник службы безопасности и попросил скачать приложение банка на компьютер, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Следуя указаниям злоумышленников, пострадавшая производила манипуляции в личном кабинете не подозревая, что тем самым, заполнила онлайн-заявление на оформление займа.

После поступления средств на счет, лже-банкиры сообщили, что на сумму кредита начисляются очень большие проценты и во избежание переплат, посоветовали снять все деньги с карты и положить их на защищенную банковскую ячейку. Платежи необходимо было отправить несколькими суммами, через банкомат на разные номера телефонов, после чего ждать подтверждения банка о погашении незаконно оформленного кредита. Потерпевшая выполнила все операции, однако, не дождавшись сообщения пошла в банк, где узнала, что перевела все свои деньги аферистам и обратилась в полицию. Ущерб от необдуманных действий составил 255 тысяч рублей.