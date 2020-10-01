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Иркутянин продал машину после оплаты штрафа

Желая продать транспортное средство, гражданин оплатил административный штраф в 30 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области

Мужчина пояснил, что не имеет средств для оплаты штрафа. В связи с этим, должностным лицом Управления вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля марки Honda Inspire, 2001 года выпуска, собственником которого является неплательщик. 

В связи со срочной продажей иномарки мужчина оплатил задолженность в полном объеме. Ограничительные меры в отношении имущества гражданина сняты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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