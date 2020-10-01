Виктория Дворниченко покинула пост главного врача Областного онкологического диспансера

Виктория Дворниченко покинула пост главного врача Иркутского онкодиспансера, дальнейшую трудовую деятельность она будет продолжать в качестве главного внештатного онколога министерства здравоохранения Иркутской области, сообщают в Минздраве области.

Дворниченко Виктория Владимировна с отличием закончила Иркутский государственный медицинский институт в 1972 году и всю свою трудовую деятельность посвятила онкологии. На базе Иркутского онкодиспансера она прошла все этапы становления от врача - онколога до организатора системы здравоохранения.

Виктория Дворниченко возглавляла ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 25 лет. За многолетний труд и за заслуги перед Иркутской областью в 1998 г. награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», в 2003 г. награждена благодарностью Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2005 г. удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2007 г. удостоена звания «Почетный гражданин Иркутской области», в 2018 награждена Орденом Дружбы.