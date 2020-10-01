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Лесному ведомству Иркутской области поручено усилить профилактику пожарной безопасности в лесу

В связи с продолжающимися высокими дневными температурами воздуха до +20°C в ряде регионов сохраняются максимальные риски возникновения пожаров, а также природных пожаров на землях, прилегающих к лесу, сообщают в Россельхозе. 

Так, 27 сентября 2020 года в результате установившейся высокой температуры и порывов ветра до 14 м/с на территории Рамонского района Воронежской области возникла угроза перехода огня от несанкционированного пала сухой растительности на населенные пункты.

Случаев гибели людей, пожаров в населенных пунктах, дачных обществах и на объектах экономики не допущено. По информации региональной диспетчерской службы на текущие сутки в Воронежской области лесные пожары не зарегистрированы. Однако на ближайшие 5 дней на большей части территории региона ожидается высокий класс пожарной опасности. 

В осенний период основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор. Также риск пожаров связан с сезонным сбором дикоросов и охотой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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