Виктория Дворниченко назначена советником Губернатора Иркутской области

Виктория Дворниченко назначена внештатным советником Губернатора Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев.

Исполняющим обязанности главного врача учреждения назначен Игорь Журавлев, который ранее занимал должность заместителя главного врача онкодиспансера.

Накануне стало известно, что Виктория Дворниченко покинула пост главного врача Иркутского онкодиспансера, об этом сообщили в Минздраве области.

Справка:

Дворниченко Виктория Владимировна с отличием закончила Иркутский государственный медицинский институт в 1972 году и всю свою трудовую деятельность посвятила онкологии. На базе Иркутского онкодиспансера она прошла все этапы становления от врача - онколога до организатора системы здравоохранения.

Под ее руководством в Областном онкологическом диспансере за последние пять лет объем хирургических вмешательств увеличился в три раза, значительно возросло количество высокотехнологичных и сложных оперативных вмешательств. Кроме того, за время её работы в должности главврача разработаны и внедрены современные методики комбинированного и комплексного лечения злокачественных новообразований, пластически-реконструктивных операций при раке молочной железы и челюстно-лицевой области.

Лично Викторией Владимировной выполнены свыше десяти тысяч операций с использованием новых технологических решений, многие из которых являются уникальными. Последней ее разработкой является внедрение хирургической реабилитации ларингэктомированных больных.

Кроме того, при её непосредственном участии в Иркутской области создан государственный раковый регистр, в базе данных которого накоплены сведения об онкологических больных за последние 17 лет. А также на базе диспансера организованы профилактические центры: маммологический, патологии шейки матки, опухолей головы и шеи, кабинет гравитационной хирургии.

Виктория Дворниченко возглавляла ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 25 лет. За многолетний труд и за заслуги перед Иркутской областью в 1998 г. награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», в 2003 г. награждена благодарностью Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2005 г. удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2007 г. удостоена звания «Почетный гражданин Иркутской области», в 2018 награждена Орденом Дружбы.