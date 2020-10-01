В Иркутской области выберут лучших работников агропромышленного комплекса

Минсельхоз региона начал приём документов на участие в ежегодном областном трудовом соревновании в сфере агропромышленного комплекса. Заявку можно подать до 9 октября 2020 года.

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, конкурс проводится по 28 номинациям. Помимо персональных наград, будут названы также лучшие трудовые коллективы, организации, сельскохозяйственные кооперативы и муниципальные образования.

– Сегодня в агропромышленном комплексе региона трудятся свыше пятидесяти тысяч человек. Традиционно, в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мы проводим конкурс, призванный отметить высокие результаты труда, выявить и поощрить лучших работников отрасли, – отметил Илья Сумароков.

Для определения победителей и призёров формируется конкурсная комиссия, в состав которой входят представители регионального минсельхоза и отраслевых общественных объединений.

Ознакомиться с подробными условиями конкурса, порядком его проведения и перечнем необходимых документов можно на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.