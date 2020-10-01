С 1 октября в Приангарье вводится «комендантский час» для несовершеннолетних

Полицейские обращают внимание, что с 1 октября в соответствии с законом Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» так называемый «комендантский час» начнется на час раньше – с 22 часов.

В соответствии с нормативно-правовым документом, несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения родителей или законных представителей в общественных местах с 22 часов до 6 часов утра. Этим же областным законом лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещено находиться в местах для развлечения и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции.

Данные меры прежде всего нацелены на профилактику правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних.