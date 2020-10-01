12 человек спасены на пожаре в Ангарске

На пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Ангарске Иркутской области были спасены 12 человек, все они самостоятельно эвакуировались из горящего общежития.

Сообщение о задымлении в жилом многоквартирном доме – здании бывшего общежития – поступило в пожарно-спасательную службу города Ангарска накануне вечером, в 21:55. Горела одна из квартир – отдельная комната в пятиэтажном доме коридорного типа. По указанному адресу в 85 квартал были направлены 2 автоцистерны, автолестница, 12 человек личного состава.

– На момент нашего прибытия на место пожара из окон квартиры на первом этаже был виден густой черный дым, – сообщил руководитель тушения пожара Владислав Пузанов. – Горела однокомнатная квартира на первом этаже. Было очевидно, что пожар развивался достаточно долгое время, прежде чем о нём сообщили в пожарную охрану. Кто-то из жильцов успел самостоятельно покинуть свои квартиры. Тех же, кто оставался в доме, пожарные в составе звена газодымозащитной службы выводили на улицу с помощью специальных спасательных устройств. Никто из людей не пострадал

Всего пожарными из задымленного здания были спасены 12 человек, из них 5 детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, всего за сутки произошло 13 пожаров, погибших и пострадавших нет.