С 1 октября в сети супермаркетов «Слата» начинается «Витаминный бум»

С 1 октября в сети супермаркетов «Слата» стартуют три акции – «Витаминные друзья-2», в которой появятся восемь новых коллекционных игрушек, а также две мобильные развлекательные игры (6+).

Коллекция «Витаминные друзья» в прошлом году вызвала большой интерес не только со стороны детей, но и взрослых. Многие покупатели собирали яркие и позитивные игрушки, делились в социальных сетях фотографиями и впечатлениями. За время акции было приобретено более 125 000 игрушек, а фаворитами стали банан, клубника и брокколи. Эта программа лояльности призвана приучить детей к здоровому питанию через игровую форму и необычные игрушки – овощи и фрукты.

С 1 октября в торговой сети стартует продолжение прошлогодней акции – «Витаминные друзья-2» с новыми игрушками в коллекции: черникой, грушей, ананасом, инжиром, лимоном, яблоком, арбузом и апельсином, которые стали героями зимних видов спорта. Условия акции сохраняются как и в прошлом году – за каждые 300 рублей в чеке и при покупке товаров от партнеров акции покупатель получает наклейку – собрав в буклете 60 наклеек, игрушку можно приобрести всего за 1 рубль.

«В этом году пройдёт три акции в одной: помимо офлайн активности с наклейками мы вновь предлагаем нашим покупателям бесплатную игру (12+) по ссылке на GAME.SLATA.RU, каждый день более 1000 бесплатных призов в честь дня рождения «Слаты». Играть можно один раз каждый день абсолютно бесплатно, а при регистрации чека от 500 рублей ещё и принять участие в розыгрыше главного приза – «кухни от «Слаты». Старт игры – 15 октября, продлится она по 25 ноября 2020 года», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Яна Абалымова.

Но и это не все, отмечают организаторы. С 1 октября запускается и увлекательное приложение с 10 играми «Витаминные друзья-2» – со множеством ярких героев. Чтобы иметь к ним доступ, необходимо скачать одноименное приложение «Витаминные друзья-2» на свой телефон. С сразу же после скачивания покупателям будет доступна одна игра. Ищите специальные метки в супермаркетах и каталогах «Слата», сканируйте их и открывайте другие весёлые игры и новых персонажей. Подробная информация в официальных соцсетях «Слата».

Информация об организаторе, порядке, количестве и месте выдачи призов на сайте www.slata.ru. Количество призов и игрушек ограничено.