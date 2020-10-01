Вторая волна? Количество новых случаев коронавируса в Приангарье достигло 108

В Иркутской области резко увеличилось число заболеваний коронавирусом. Если еще недавно фиксировалось не более 70-80 заболевших за сутки, сегодня этот показатель перешагнул за сотню. Кроме того, количество вновь заболевших превышает количество выздоровевших, что является признаком новой волны заболевания.

По данным оперативного штаба, на 1 октября в Иркутской области подтверждено 108 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 276. За последние сутки выздоровело 79 человек, за весь период эпидемии –17 220.

Амбулаторно лечатся 609 (+1) человек, госпитализированы – 1 125 (+24). Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 233 (+4) человека, от заболеваний, не связанных с вирусом, 89.

В Иркутской области на фоне ухудшения ситуации разворачивают дополнительные койки и госпитали для лечения COVID-19. Об этом сообщила начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дертышникова.

В России ситуация также обостряется. Эксперт Роспотребнадзора прогнозирует выход на плато в 9 тыс. заболевших COVID-19 за пару недель.

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тыс… Если все будут дружно соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором... то я думаю, что рост в скором времени прекратится»,— заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».