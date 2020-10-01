Кто ворует больше всех? В Иркутской области составлен антирейтинг по хищению электроэнергии

«Иркутская электросетевая компания» составила антирейтинг районов Иркутской области по нанесенному ущербу из-за незаконного подключения к электросетям. По итогам второго квартала его лидерами стали, как и в прошлые периоды, Иркутский район и город Иркутск. Суммарно ущерб от незаконного подключения потребителей к электросетям превысил 6 миллионов рублей.

Антирейтинг по итогам второго квартала 2020 года

Иркутский район – 2 010 181 руб.; Город Иркутск – 1 401 304 руб.; Заларинский район – 587 265 руб.; Усольский район – 509 515 руб.; Нижнеилимский район – 373 002 руб.; Братский район – 257 848 руб.; Черемховский район – 239 351 руб.; Тулунский район – 174 673 руб.; Аларский район – 140 712 руб.; Боханский район – 123 020 руб.

Специалисты «Иркутской электросетевой компании» регулярно проводят рейды для выявления безучетного потребления электроэнергии. Информацию о недобросовестных потребителях компания направляет в адрес руководителей муниципальных образований для координации усилий по борьбе с незаконными действиями. Специалисты «Иркутской электросетевой компании» призывают жителей области не оставлять без внимания случаи самовольного присоединения к электрическим сетям.

В компании подчеркивают, несанкционированные подключения чрезвычайно опасны, могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях и пожарам.

Если стало известно о случаях незаконного потребления электроэнергии, можно анонимно сообщить об этом по телефону доверия «Иркутской электросетевой компании» 8 (3952) 792-480. Также информацию о хищениях можно направлять в аккаунты Свет38. Все обращения будут обязательно проверены сотрудниками сетевой компании. Компания выплачивает вознаграждение за информирование о неучтенном потреблении электроэнергии в размере от 500 до 3000 рублей.

В соответствии с действующим законодательством кроме оплаты потребленной без договора электроэнергии, виновные также обязаны заплатить административный штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. На должностных лиц налагается штраф от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. В случае повторного выявления бездоговорного потребления штраф для граждан составит от пятнадцати до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от восьмидесяти до двухсот тысяч, для юридических лиц - от двухсот до трехсот тысяч рублей. Нарушитель также может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В Иркутской области уже были случаи привлечения к уголовной ответственности за бездоговорное потребление электроэнергии, отмечает пресс-служба Иркутской электросетевой компании .