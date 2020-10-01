Прокуратура приостановила работу предприятия по дроблению угля в Иркутской области

Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение природоохранного законодательства при организации работ по дроблению каменного угля в п. Забитуй Иркутской области.

Прокуратура выяснила, что при дроблении угля ухудшается качество атмосферного воздуха, а территория поселка загрязняется каменной пылью. Кроме того, при проверке были выявлены нарушения правил недропользования, законодательства об обращении с отходами производства.

Природоохранный прокурор внес представление в адрес руководителя организации, по результатам рассмотрения которого, незаконная деятельность по дроблению угля прекращена, а также инициировал привлечение юридического лица к административной ответственности.