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Губернатор внес в ЗС кандидатуру Ситникова на должность первого заместителя Председателя Правительства области

Губернатор внес на согласование в Законодательное собрание региона кандидатуру на должность первого заместителя Председателя Правительства области. Это Руслан Ситников, который уже проходил соответствующую процедуру в региональном парламенте 20 мая этого года.

Сейчас в Правительстве он отвечает за экономическое развитие региона, в том числе реализацию национальных проектов, поддержку бизнеса и стабилизацию экономики региона в условиях повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, туризм, имущественные и трудовые отношения, а также сферу закупок.

Парламентарии рассмотрят кандидатуру Руслана Ситникова на сессии 21 октября.
Вчера депутаты согласовали кандидатуру Константина Зайцева на должность первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства региона.

Руслан Ситников родился в 1979 году в селе Кремово Приморского края.

В 2001 году окончил филиал Военного Финансово-экономического университета в г. Ярославле, получив диплом с отличием. С 1996 по 2009 год служил в Вооруженных Силах Российской Федерации на руководящих должностях финансового блока.

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В 2009-2015 годах – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области по финансово-экономической работе.

С 2015 по 2016 год – заместитель начальника ГУ МЧС России по Воронежской области по антикризисному управлению.

В 2016-2017 годах – временно исполняющий обязанности заместителя начальника центрального регионального Центра МЧС России (г. Москва).

В 2017 году работал управляющим партнером ООО «Факел» (г. Воронеж).

В 2018 году – генеральный директор производственного предприятия ООО «РосЭкоПласт».

С 2018 года – управляющий – индивидуальный предприниматель производственных предприятий ООО «Кедр-Фасады», ООО «ФАБРИЧЕ РУС».

С 21 февраля 2020 года назначен заместителем Председателя Правительства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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