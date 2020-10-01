В Ангарске торжественно открыли памятник пожарным-спасателям

Еще в июне монумент был установлен в 15-м микрорайоне Ангарска на фасаде пожарно-спасательной части. Надо его созданием скульптор трудился почти год.

Пресс-служба МЧС подчеркивает, идея с памятником витала давно. В основу легли предложения огнеборцев пожарно-спасательных частей города Ангарска. А воплотить замысел доверили усольскому скульптору Ивану Зуеву, известному в России и в мире мастеру прикладного искусства, который входит в список лучших скульпторов планеты. Художник почти год трудился над скульптурой. Её высота составляет более двух метров.

Скульптор Иван Зуевговорит, что его вдохновила история спасения мальчика Вани, которого спасатели достали из-под завалов при обрушении дома в Магнитогорске накануне 2019 года. "Эта история потрясла весь мир. Наш герой держит на руках малыша. Здесь сочетается и мужество, бесстрашие, сила человека в форме и беззащитность маленького ребёнка. Создание скульптуры требовало определённых временных затрат. Сделана она из железобетона в моей мастерской в посёлке Тельма Усольского района", - отметил скульптор.