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В Прибайкальском нацпарке станет больше официальных мест для установки палаток

На туристических маршрутах вблизи КБЖД скоро появятся оборудованные стоянки для палаток в нижнем течении реки Большая Крутая Губа, участках у мысов Хабартуй, Малой и Большой Упорной Губы. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

 

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По статистике лета-2020, каждый пятый гость Байкала приезжает к озеру с палаткой. Установка такого временного дома в условиях ООПТ – вопрос не из праздных. В идеале палатка должна располагаться на специальном настиле, который бережет туриста от переохлаждения и неровностей рельефа, а представителей местной флоры и фауны – от излишнего вмешательства человека в их жизнь.

 

– Правильно выбрать место для установки палатки очень важно еще и потому, что это – вопрос безопасности. Чтобы не застала врасплох стихия (селевой поток, вышедшая из берегов горная река, камнепад) нужно хорошо представлять возможные сценарии развития событий для каждой конкретной местности, – рассказывают в «Заповедном Прибайкалье».

Специалисты отделов науки и туризма учреждения ежегодно решают вопросы с расположением мест установки палаток: проверяют сохранность и функциональность действующей инфраструктуры, определяют места для новых точек, оценивают их с точки зрения сохранности природных комплексов заповедных берегов Байкала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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