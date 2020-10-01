В Братске благоустроили сквер Победы при поддержке РУСАЛа

В Братске появился сквер Победы. Его благоустроили на месте пустыря напротив Мемориала Славы. Активисты и депутаты городской Думы высадили на территории молодые хвойные деревья. Проект "Сквер Победы" стал победителем грантового конкурса Центра социальных программ РУСАЛа, сообщает Братская студия телевидения.
«У активистов Ассоциации работающей молодёжи пришла идея почтить память именно тем, чтобы высадить деревья, - отметил Андрей СЁМКИН, организатор посадки деревьев. - У нас саженцы с закрытой корневой системой для лучшей приживаемости. Но в любом случае мы привезли ещё и земли, и подкормку. Волонтёры будут периодически ухаживать за этими деревьями».
Наводить красоту на заброшенном пустыре отважились студенты Братского металлургического техникума, а также работники предприятий. Большую помощь оказали депутаты Думы, представители администрации, городского лесхоза и эколого-биологического центра.
«Высаживая эти деревья, мы делаем город красивее, - подчеркнул Андрей АКСЮТИН, депутат Думы Братска, - Мы вносим свой вклад, как бы это пафосно не звучало, в экологическую составляющую нашего города. Плюс, это знаковое место для братчан. Сюда много приходят и 9 мая, и в другие знаковые для страны даты. Символично, что это ёлки, сосны - это вечнозелёные растения. Пускай они символизируют вечно растущий город Братск».
В сквере будут произрастать 40 саженцев. Большую часть привезли из Иркутска, остальные приобрели в Братске. Для лучшей приживаемости в сибирских условиях организаторы проекта специально выбирали молодые деревья в возрасте трёх-пяти лет.
Организаторы надеются, что братчане по достоинству оценят экологический проект и будут бережно относиться к новому скверу.