В Братске благоустроили сквер Победы при поддержке РУСАЛа

В Братске появился сквер Победы. Его благоустроили на месте пустыря напротив Мемориала Славы. Активисты и депутаты городской Думы высадили на территории молодые хвойные деревья. Проект "Сквер Победы" стал победителем грантового конкурса Центра социальных программ РУСАЛа, сообщает Братская студия телевидения.

В Братске благоустроили сквер при поддержке РУСАЛа.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа.

«У активистов Ассоциации работающей молодёжи пришла идея почтить память именно тем, чтобы высадить деревья, - отметил Андрей СЁМКИН, организатор посадки деревьев. - У нас саженцы с закрытой корневой системой для лучшей приживаемости. Но в любом случае мы привезли ещё и земли, и подкормку. Волонтёры будут периодически ухаживать за этими деревьями».

В Братске благоустроили сквер при поддержке РУСАЛа.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа.

Наводить красоту на заброшенном пустыре отважились студенты Братского металлургического техникума, а также работники предприятий. Большую помощь оказали депутаты Думы, представители администрации, городского лесхоза и эколого-биологического центра.

«Высаживая эти деревья, мы делаем город красивее, - подчеркнул Андрей АКСЮТИН, депутат Думы Братска, - Мы вносим свой вклад, как бы это пафосно не звучало, в экологическую составляющую нашего города. Плюс, это знаковое место для братчан. Сюда много приходят и 9 мая, и в другие знаковые для страны даты. Символично, что это ёлки, сосны - это вечнозелёные растения. Пускай они символизируют вечно растущий город Братск».

В Братске благоустроили сквер при поддержке РУСАЛа.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа.

В сквере будут произрастать 40 саженцев. Большую часть привезли из Иркутска, остальные приобрели в Братске. Для лучшей приживаемости в сибирских условиях организаторы проекта специально выбирали молодые деревья в возрасте трёх-пяти лет.

Организаторы надеются, что братчане по достоинству оценят экологический проект и будут бережно относиться к новому скверу.