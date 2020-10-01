На 17% меньше налогов поступило от бизнеса Приангарья в бюджет РФ

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за январь - август 2020 года поступило 249 млрд рублей налогов и сборов, что на 51 млрд рублей или на 17% ниже уровня поступлений аналогичного периода 2019 года, сообщает ФНС Иркутской области.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено более 57% (142 млрд рублей), в консолидированный бюджет Иркутской области – 39% (97 млрд рублей), в том числе в доходы местных бюджетов – 16 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства поступило более 9 млрд рублей акцизов (почти 4%).

Кроме того, налогоплательщики уплатили 77 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 8% выше уровня аналогичного периода 2019 года. В том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 57 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – более 13 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 6 млрд рублей. Объем платежей в федеральный бюджет за восемь месяцев 2020 года на 43 млрд рублей или на 23% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.

В структуре доходов федерального бюджета более 53% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 76 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет почти на 41 млрд рублей или на 35% ниже уровня поступлений января - августа 2019 года. Данное уменьшение обусловлено, главным образом, снижением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть. Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 39% доходов федерального бюджета (или 55 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС уменьшились почти на 169 млн рублей, что обусловлено снижением платежей более чем на 2 млрд рублей. Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков снизились на 2 млрд рублей или 11 процентов.