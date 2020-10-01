В Иркутске пытаются стабилизировать эпидемиологическую обстановку в связи с распространением туберкулеза

На заседании межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний при администрации города Иркутска принято решение обратиться в Правительство Иркутской области и региональное Законодательное собрание с предложениями, которые направлены на стабилизацию эпидемиологической обстановки, связанной с распространением туберкулеза.

На заседании отмечено, что в текущем году в Иркутске регистрируется увеличение количества умерших от туберкулеза. В 2019 году за шесть месяцев от туберкулеза скончались 19 человек, за аналогичный период 2020 года – 27. Отмечено увеличение случаев «посмертной диагностики» заболевания – с девяти человек в 2019-м до 16-ти в 2020 году. Это свидетельствует, о том, что граждане являлись носителями туберкулезной инфекции, при этом не состояли на диспансерном учете у фтизиатров, не проходили необходимые обследования и не получали соответствующее лечение. По оценке специалистов, как правило, это жители, не прикрепленные страховым медицинским полисом к поликлинике либо являющиеся лицами без определенного места жительства.

Члены комиссии обсудили сложности выявления таких граждан из-за отсутствия четкого взаимодействия между органами правопорядка и медицинскими организациями, отсутствия нормативно-правовых актов, определяющих механизм воздействия на лиц, уклоняющихся от обследования и лечения. Кроме этого, отсутствует программа социальной поддержки больных туберкулезом жителей областного центра.

– Туберкулез – социально опасная болезнь, но в современных условиях вполне излечима. Самое главное – вовремя диагностировать заболевание. На сегодня иркутяне имеют возможность проходить ежегодное флюорографическое обследование. Кроме сознательности каждого жителя, за этим должны следить работодатели, образовательные и спортивные учреждения. В случае выявления заболевания следует немедленно обращаться в медицинские учреждения за получением квалифицированной помощи и не создавать угрозу здоровью окружающим, – отметил председатель комиссии, заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.