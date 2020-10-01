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Треть населения Иркутской области - пенсионеры

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По данным отделения Пенсионного Фонда России Иркутской области, в настоящее время в Приангарье проживает более 750 тысяч пенсионеров (64% женщин и 36% мужчин).  

Это чуть более 30% населения региона, и такие данные соответствуют общероссийской статистике.

В ведомстве уточнили, что из 750 тыс. человек более 155 тысяч продолжает свою трудовую деятельность (в процентном соотношении эти практически идентичные данные – 65% женщин и 35% мужчин).

Также в Пенсионном фонде рассказали, что на 1 октября 2020 года 76 пенсионеров в Иркутской области достигли возраста 100 лет и старше. Среди них – 65 женщин и только 11 мужчин. Самой старшей женщине – 109 лет, а самому старшему мужчине – 103 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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