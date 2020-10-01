По нацпроекту «Демография» 756 иркутянок освоили новые профессии

Согласно проекту, центры занятости направляют на обучение женщин, находящихся в декрете, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, сообщают в областной администрации.

Организовано обучение профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции обучение в рамках национального проекта организуется в дистанционной форме или по индивидуальному плану.

Наиболее востребованные профессии переподготовки и повышения квалификации:

повар,

специалист по маникюру,

парикмахер,

бухгалтер,

дизайнер интерьера,

специалист по охране труда,

младший воспитатель,

инспектор по кадрам,

«1С:Бухгалтерия»,

автоматизация бухгалтерского, кадрового, складского учета,

«1С: Предприятие»,

организация делопроизводства и документооборота,

«Технология швейного производства»,

«Складское дело со знанием 1С: Управление торговлей»,

«Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий»,

государственное и муниципальное управление,

логопедия,

педагогика.

В период обучения ищущим работу женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, выплачивается стипендия в размере, равном величине минимального размера оплаты труда. Трудовую деятельность после завершения профессионального обучения уже возобновили 248 женщин.