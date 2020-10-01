По нацпроекту «Демография» 756 иркутянок освоили новые профессии

Согласно проекту, центры занятости направляют на обучение женщин, находящихся в декрете, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, сообщают в областной администрации.
Организовано обучение профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции обучение в рамках национального проекта организуется в дистанционной форме или по индивидуальному плану.
Наиболее востребованные профессии переподготовки и повышения квалификации:
- повар,
- специалист по маникюру,
- парикмахер,
- бухгалтер,
- дизайнер интерьера,
- специалист по охране труда,
- младший воспитатель,
- инспектор по кадрам,
- «1С:Бухгалтерия»,
- автоматизация бухгалтерского, кадрового, складского учета,
- «1С: Предприятие»,
- организация делопроизводства и документооборота,
- «Технология швейного производства»,
- «Складское дело со знанием 1С: Управление торговлей»,
- «Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий»,
- государственное и муниципальное управление,
- логопедия,
- педагогика.
В период обучения ищущим работу женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, выплачивается стипендия в размере, равном величине минимального размера оплаты труда. Трудовую деятельность после завершения профессионального обучения уже возобновили 248 женщин.