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По нацпроекту «Демография» 756 иркутянок освоили новые профессии

Согласно проекту, центры занятости направляют на обучение женщин, находящихся в декрете, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, сообщают в областной администрации.

Организовано обучение профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции обучение в рамках национального проекта организуется в дистанционной форме или по индивидуальному плану.

Наиболее востребованные профессии переподготовки и повышения квалификации:

  • повар,
  • специалист по маникюру,
  • парикмахер,
  • бухгалтер,
  • дизайнер интерьера,
  • специалист по охране труда,
  • младший воспитатель,
  • инспектор по кадрам,
  • «1С:Бухгалтерия»,
  • автоматизация бухгалтерского, кадрового, складского учета,
  • «1С: Предприятие»,
  • организация делопроизводства и документооборота,
  • «Технология швейного производства»,
  • «Складское дело со знанием 1С: Управление торговлей»,
  • «Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий»,
  • государственное и муниципальное управление,
  • логопедия,
  • педагогика.

В период обучения ищущим работу женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, выплачивается стипендия в размере, равном величине минимального размера оплаты труда. Трудовую деятельность после завершения профессионального обучения уже возобновили 248 женщин.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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