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В России жилье за год выросло в цене на 8%

При этом в 9% стран мира отмечается падение цен на недвижимость, сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.

Россия переместилась в общем рейтинге с 19 на 14 строчку: во II квартале 2019 года здесь зафиксирован рост цен на 6,9%, а в 2020 году – на 8,1%. Глобально совокупный показатель индекса цен, рассчитанный по всем странам-участницам рейтинга, за год составил 4,7%, в прошлом году – 3,4%.

Абсолютным лидером нового рейтинга стала Турция, где цены выросли на 25,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом стоит отметить, что инфляция в стране в настоящее время составляет 12%. На втором месте расположился Люксембург с динамикой роста в 13,9%, на третьем – Литва с показателем 12,4%. Год назад Турция занимала лишь 41 строчку рейтинга (1,7%), Люксембург – 4 (9,3%), Литва – 18 (7%). 

Во II квартале 2020 года увеличилась доля рынков, на которых наблюдается ежегодное снижение цен – по сравнению с 2019 годом она выросла более чем на 7% и составила 9%.

В топ-10 рейтинга по итогам II квартала 2020 года также вошли европейские государства, преимущественно страны Прибалтики, Центральной и Восточной Европы – места с 4 по 10 занимают

  • Эстония (11,5%),
  • Польша (11,3%),
  • Словакия (11,2%),
  • Украина (11,2%),
  • Чехия (9,5%),
  • Латвия (9,1%), 
  • Хорватия (9,1%).

В предыдущем исследовании по итогам II квартала 2019 года в это число входили страны Европы, Азии и Южной Америки:

  • Китай (10,9%),
  • Мальта (10,8%),
  • Чехия (9,4%),
  • Люксембург (9,3%),
  • Мексика (9,2%),
  • Венгрия (9,2%),
  • Чили (9,1%),
  • Словения (8,4%),
  • Тайвань (8,4%),
  • Португалия (8,1%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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